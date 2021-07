Papst Franziskus verließ nach Darmoperation Krankenhaus in Rom

Vatikanstadt – Papst Franziskus hat am Mittwoch die Gemelli-Universitätsklinik in Rom verlassen, in der er vor zehn Tagen am Darm operiert worden war. Der Heilige Vater verließ in einem dunklen Wagen mit getönten Scheiben das Krankenhaus, wie italienische Medien berichteten. Franziskus hatte sich am 4. Juli wegen einer Entzündung des Dickdarms in der Gemelli-Uniklinik einer rund dreistündigen Operation unterzogen.