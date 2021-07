Bahnausbau zwischen Schaftenau und Radfeld erhielt Umweltgütesiegel

Radfeld – Die geplante rund 20 Kilometer lange Eisenbahn-Neubaustrecke zwischen Schaftenau und Radfeld im Tiroler Unterland, Teil des Nordzulaufs des Brennerbasistunnels (BBT), ist als umweltverträglich bewertet worden. Dies sei den ÖBB per Bescheid vom Klimaschutz- bzw. Verkehrsministerium bestätigt worden, teilte die Bahn am Mittwoch in einer Aussendung mit. Nun folge die eisenbahnrechtliche Genehmigung als nächster Schritt.