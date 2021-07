Mann in Brixlegg ohne Führerschein und unter Suchtmitteleinfluss unterwegs

Brixlegg – Mittwochmorgen kurz vor acht Uhr nahm ein 32-jähriger Österreicher in Alpbach ohne Lenkerberechtigung ein Fahrzeug in Betrieb. Mit diesem fuhr er bis nach Brixlegg. Dort wurde das Fahrzeug von einer Polizeistreife vor einem Lokal aufgefunden. Der Lenker befand sich in dem Gebäude. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.