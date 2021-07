Wieder Wölfe und Bären nach Rissen in Tirol nachgewiesen

Symbolfoto. © APA/dpa/Bernd Thissen

Innsbruck – Innerhalb von fünf Tagen wurden in Tirol sechs Mal Wölfe und zwei Mal Bären nach Rissen genetisch nachgewiesen. Das teilte das Land am Mittwoch mit. Zwischen 2. und 7. Juli waren in Osttirol, Westendorf und Silz Wölfe aus der italienischen Population unterwegs. In St. Anton am Arlberg und St. Leonhard im Pitztal fielen mehrere Schafe jeweils einem Bären zum Opfer. Und auch in den vergangenen Tagen gab es weitere Risse.

Besonders betroffen ist Osttirol. In Matrei, in Assling und in Lavant wurden insgesamt sieben tote Schafe und eine verletzte Ziege gemeldet und teils begutachtet. Zuvor waren am 4., 5. und 6. Juli in Prägraten, Hopfgarten in Defereggen, Assling und Außervillgraten Risse zu verzeichnen. Für Hopfgarten, Assling und Außervillgraten liegen jetzt auch die Ergebnisse der genetischen Untersuchung vor. In allen Fällen wurde ein Wolf aus der italienischen Population nachgewiesen. Die Probe aus Prägraten wird weiter untersucht.

Anhand einer Kotprobe wurde zudem Ende Juni in Anras ein Bär genetisch nachgewiesen. "Derzeit ist in Osttirol im Zusammenhang mit großen Beutegreifern Derzeit ist in Osttirol im Zusammenhang mit großen Beutegreifern von rund 100 toten und vermissten Schafen auszugehen", heißt es in der Aussendung des Landes.

Bei Rissen in Westendorf vom 26. Juni wurde bereits ein Wolf aus der italienischen Population nachgewiesen. Nun bestätigten auch die DNA-Befunde für die Proben vom 3. und vom 7. Juli einen Wolf als Verursacher. Aus der nahegelegenen Kelchsau wurden kürzlich zwei weitere tote Schafe gemeldet. Ebenfalls ein Wolf aus der italienischen Population wurde im Gemeindegebiet von Silz nachgewiesen.

"Kaiserschmarrndrama": 50x2 Karten für den Premieretag gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Schafe von Bären gerissen

Zum ersten Mal wurde ein Bär im Verwalltal im Gemeindegebiet von St. Anton a. A. genetisch nachgewiesen. Die Probe wurde am 6. Juli entnommen. Vergangenen Samstag wurde hier wieder ein totes Schaf aufgefunden. Erneut besteht der Verdacht auf die Beteiligung eines Bären. Einen Bären haben auch die genetischen Untersuchungen der ebenfalls am 6. Juli in St. Leonhard im Pitztal bei toten Schafen entnommenen Proben ergeben.

In Schmirn waren im Mai die beiden Wölfe mit den Bezeichnungen 110MATK und 111MATK genetisch nachgewiesen worden. Die Tiere wurden nun in Mittersill und in Uttendorf in Salzburg bestätigt.