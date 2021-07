Schramböck fordert „Schutz europäischer Ideen“

Genf, Innsbruck – Erst kürzlich hatte US-Präsident Joe Biden aufhorchen lassen. Er sei nun doch für eine globale Lockerung des Patentschutzes für Corona-Impfpatente. Dann, so meinte er, so könnten auch ärmere Länder beginnen, Versionen des Impfstoffes zu produzieren. Biden betonte, „Menschen über Patente“ stellen zu wollen. Das Problem im Kampf gegen die Corona-Pandemie durch Impfen sei jedoch nicht der Impfstoff, sondern seine Produktion, erklärte Matthias Leuenberger, Schweizer Novartis-Chef. Gegen die Freigabe von Patenten sprach sich bei einer Auslandsreise auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) aus. Die europäische Zukunft müsse – gerade im Wettbewerb mit China und den USA – durch „Schutz europäischer Ideen“ gesichert werden, „Forschung muss technologieneutral bleiben“, sagte Schramböck im Gespräch mit der Novartis-Geschäftsführung. Gerade die Corona-Krise habe die Bedeutung der Pharmabranche ganz klar gezeigt. Die Abhängigkeit von China und Indien habe sich in den letzten Jahren verschärft.

Gerade ein Vergleich mit der Schweiz zeige, dass der Bereich Pharma und Life Science eine Spitzenposition im Export einnehmen könne. So gehen etwa ein Drittel aller Schweizer Exporte auf die Branche zurück. In Österreich seien es hingegen nur acht Prozent, rechnet Schramböck vor. Österreich will daher vom Besten lernen und die regionale Zusammenarbeit stärken. Betont wurde von Sandoz-Chef Richard Saynor die Zukunft des Werkes in Kundl. Während der Krise wurden – wie berichtet – Gerüchte um die Schließung des Novartis-Werkes lauter. Produktion und Standort sollen aber für die nächste Generation abgesichert werden.