Reschenstraße nach Sprengung heute ab 17 Uhr wieder freigegeben

Nach dem Lokalaugenschein auf der B 180 Reschenstraße am Mittwoch wurde eine Sprengung durchgeführt.

Nauders – Die Tiroler Reschenstraße (B 180) zwischen der Kajetansbrücke und Nauders wird am Freitag um 17 Uhr wieder für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben. Die Straße musste nach einem drohenden Felssturz am Mittwoch gesperrt werden.