Grüne zu ORF-Chefwahl: „Gut, dass eine Frau für die Spitze kandidiert“

Wien – Am 10. August wird ein neuer Generaldirektor gewählt – von den 35 Stiftungsräten; Ex-FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger sitzt ihnen vor. Der ORF-Oberste amtiert ab Jänner 2022 – für fünf Jahre. Es ist der wichtigste hiesige Medienjob. Die Ausschreibung läuft bis 28. Juli. Die Grünen haben sich zu dieser Causa bisher nicht geäußert. Deren Mediensprecherin Eva Blimlinger tut das nun – via Tiroler Tageszeitung.

Blimlinger sagt dazu: „Wir sind für eine Änderung in den Gremien. Das sollte ein wirklicher Aufsichtsrat werden, der zur Hälfte politisch, zur anderen von Organisationen beschickt wird – wie in Deutschland bei ARD und ZDF.“ Wird darüber mit der ÖVP verhandelt? Das werde es nicht, antwortet Blimlinger. Im Regierungsprogramm ist dieses Begehren der Grünen nicht festgeschrieben: „Weil wir uns mit der ÖVP darauf nicht einigen konnten.“

Im türkis-grünen Pakt ist lediglich vermerkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhalten, seine unabhängige Finanzierung gesichert werden soll. Geredet werde mit dem Koalitionspartner momentan nur über diese Neuerung, sagt Blimlinger: „Dass zum Beispiel bei der ORF-TVthek die Sieben-Tage-Frist aufgehoben und der ORF-Player möglich wird.“ Zwei Kandidaten gibt es bisher für die ORF-Spitze. Jenen Mann, der an dieser schon seit dem Jahr 2007 ist: Alexander Wrabetz.

Seit vergangenem Dienstag hat dieser eine Konkurrentin, die ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer. Wen der beiden favorisieren die Grünen? „Dazu äußere ich mich nicht. Ich warte das Ende der Bewerbungsfrist ab“, sagt Blimlinger. Ist ob ihres Selbstverständnisses nicht gut, dass eine Frau antritt, müssten die Grünen diese nicht unterstützen? „Selbstverständlich ist gut, dass eine Frau kandidiert. Unser Wunsch ist, dass es in der Generaldirektion und bei den anderen Leitungspositionen Geschlechterparität gibt.“ Eine solche sei auch in den ORF-Landesstudios vonnöten: „Es kann nicht sein, dass neun Landesstudios von Männern geführt werden.“ Darauf habe schon Grünen-Stiftungsrat Lothar Lockl hingewiesen. Bis dato seien nur das Kärntner und das Wiener ORF-Studio von einer Frau geleitet worden, Letzteres von Brigitte Wolf; diese gehe aber in Pension. „Es dürfen künftig nicht neun Männer sein.“ Dahingehend müsse der Stiftungsrat handeln.