Bidens leidenschaftliches Plädoyer für Demokratie

US-Präsident Joe Biden gab sich in seiner Grundsatzrede ungewohnt leidenschaftlich und angriffig.

Washington – US-Präsident Joe Biden hat sich mit einer leidenschaftlichen Rede in den aktuellen Konflikt um das Wahlrecht eingemischt. Die Bemühungen der Republikaner in zahlreichen Bundesstaaten, das Wahlrecht zu verschärfen, seien ein Angriff auf die Demokratie, sagte er. „Schämt ihr euch nicht?“

Hintergrund ist die unbewiesene Behauptung von Ex-Präsident Donald Trump, ihm sei die Wahl gestohlen worden – was auch viele Republikaner glauben. Biden sprach von einer großen Lüge, ohne seinen Vorgänger beim Namen zu nennen. Die Wahl vom November sei so gründlich auf den Prüfstand gestellt worden wie keine andere. „Wenn man verliert, dann akzeptiert man in Amerika das Ergebnis“, sagte er.