Vorplatz für Haus der Musik wird heute beschlossen

Das Projekt lag lange in der Schublade. In den vergangenen Wochen machten die Grünen dann Druck, dass es zu einer schnellen Umsetzung kommt. Das ging vielen zu schnell. Intensiv wurde zuletzt verhandelt. Ein eigenes Sicherheitskonzept kommt wohl. Außerdem war zu hören, dass ab 15 Uhr der Platz zur Fußgängerzone werden könnte. Und in das Gesamtkonzept soll die Fläche bis zur Sillgasse miteinbezogen werden. All das blieb gestern aber unbestätigt – eben mit Verweis auf nächste Woche. Ob die zusätzlichen Wünsche und Adaptierungen, die laut BM Georg Willi eine nochmalige Verbesserung darstellen, auch noch mehr Geld kosten werden, blieb vorerst ebenfalls offen. So viel soll fix sein: Pflaster statt Asphalt kommt, mehr Grün und Wasser zur Kühlung, eine Begegnungszone und damit mehr Platz für Fußgänger.