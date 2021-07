Imster SPÖ fordert Route für Rennräder im Bereich Holzleiten

Obsteig, Imst – Seit dem Ende der Reisebeschränkungen für Tirol komme es wieder vermehrt zu Konfliktsituationen zwischen den Straßenradfahrern und dem motorisierten Verkehr, beklagt der Verkehrssprecher der Imster SPÖ, Daniel Schmid. Ein rennradtauglicher Radwanderweg, entlang der Fernpassroute zwischen Mötz und Nassereith, sei dringend notwendig, erklärt er in einer Aussendung.

„Es gibt einen gut ausgewiesenen Radwanderweg zwischen Mötz und Nassereith, der jedoch für Rennradfahrer aufgrund der Wegbeschaffenheit nicht geeignet ist. Daher fahren auch laufend Radfahrer auf der B189.“ Besonders an den Abschnitten Fronhausen-Obsteig und Obsteig-Holzleiten sei das Gefahrenpotenzial sehr hoch, da dort der Straßenabschnitt sehr steil und eng ist. „Ein Überholmanöver mit dem Pkw ist bei hohem Verkehrsaufkommen schon riskant.“ Wenn sich dann noch ein Radfahrer und ein 40-Tonner begegnen, sei das für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich, so Schmid. In der Fernpassstrategie sei lediglich die Verbesserung der Radinfrastruktur entlang des Radwegs „Via Claudia Augusta“ vorgesehen. Das Mieminger Plateau werde nicht berücksichtigt.