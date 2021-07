Experte Obwexer zweifelt an „Tirolfonds“

Innsbruck – Die Wirtschaftskammer Tirol hat gestern erneut ihre Idee eines „Tirolfonds“ aufs Tapet gebracht. Das soll es Privatpersonen leichter machen, in Tiroler Unternehmen zu investieren und deren Eigenkapitalpolster aufzumöbeln, argumentiert die Kammer. Wirtschaftskammer-Ökonom Stefan Garbislander erklärt das Konzept so: Der Tirolfonds emittiert Anleihen, Personen können die Anleihe zeichnen. Der Tirolfonds beteiligt sich an Unternehmen, die nach einer Risikoanalyse dafür in Frage kommen.