Vorarlberg schneidet bei Öffis und Rad besser ab als Tirol

Auf Bundesländer-Ebene sieht der VCÖ in allen Bundesländern Nachholbedarf, was den Ausbau von Öffis in den ländlichen Gebieten und Radwegen im Allgemeinen angeht. Tirol lobt Gratzer deshalb, weil die Öffi-Jahreskarte mit Car-Sharing-Modellen verbunden ist, Vorreiter sei jedoch Vorarlberg. „Jede Straßensanierung wird genützt, um Radwege zu optimieren oder zu bauen.“ Das Ländle verfüge über ein besonders dichtes Angebot an Öffis, welche sowohl nachts als auch an Wochenenden gut vertaktet seien. Neben dem Rad setzt der VCÖ auf Zu-Fuß-Gehen. Das soll auch durch Tempo 30 in Städten und am Land den Menschen schmackhafter gemacht werden. (aheu)