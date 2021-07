Jeder dritte Tiroler Leitbetrieb wieder auf Vorkrisenniveau

Derzeit allerdings schwankt die Lage je nach Branche noch stark. „In der Industrie und in der Bauwirtschaft läuft es sehr gut, im Handel etwas schwächer“, so Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser. Während sich in Industrie, Gewerbe und Information/Consulting mehr als 60 Prozent der Betriebe mit ihrer wirtschaftlichen Lage zufrieden zeigen, sind es im Tourismus (42 %) und im Handel (26 %) deutlich weniger. Doch auch in der Bauwirtschaft, die am wenigsten unter den Corona-Maßnahmen der Regierungen litt, sehen sich weniger als die Hälfte der Betriebe (46 %) in einer guten Lage.