Volksschauspiele-Intendant Nix: Vom Kloster direkt ins Gewühl

Nix will die Turbulenzen der letzten Monate hinter sich lassen. „Was vorgefallen ist, interessiert mich nicht. Ab jetzt wird in Telfs gespielt, nur so kann man zeigen, was man kann“, sagt der Programmverantwortliche. Er will den Volksschauspielen „ein anderes Gesicht geben“, sieht sie als „Ort einer weltoffenen Begegnung“. Nix: „Heimat heißt Tiefe und nicht Enge.“