Am Hahnenkamm wird ein Hotel zur Talstation gebaut

Höfen – Der Hahnenkamm ist wieder in den Schlagzeilen, aber Problemzone – das war einmal. Seit dem Verkauf der Reuttener Seilbahnen im Herbst 2020 an die Unterländer Pletzer-Gruppe als Mehrheitseigentümer sowie eine Gruppe aus dem Allgäu um Fritz Schweiger hat sich die Nachrichtenlage gewandelt. Investitionen sind das Thema und die am Dienstagabend angekündigte hat es in sich. Bürgermeister Vinzenz Knapp, sein Stellvertreter Rüdiger Reymann und Thomas Strele, Co-Geschäftsführer des Architekturbüros Walch und Partner, strahlten sichtlich übers ganze Gesicht.