Bahnhof Kirchberg am Weg zur Mobilitätsdrehscheibe

ÖBB-Regionalleiter Christian Wieser, LHStv. Ingrid Felipe und Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger (von links) überzeugten sich gestern vom Baufortschritt am Bahnhof in Kirchberg.

Kirchberg i. T. – Laut Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe wird der Bahnhof in Kirchberg „eine der modernsten Mobilitätsdrehscheiben, die wir in Tirol haben“.

Beim neuen Zugangsgebäude sowie an der Bike-&-Ride-Anlage hat man jeweils Stahlkonstruktionen errichtet. Auch die Arbeiten am Unterbau wurden mittlerweile umgesetzt. Aktuell wird am Liftschacht für den Inselbahnsteig sowie an der Fertigstellung des Inselbahnsteigs und am neuen Zugangsgebäude gearbeitet, ergab ein Lokalaugenschein von Felipe mit Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger und ÖBB-Regionalleiter Christian Wieser.