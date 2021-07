Weltmeister Freinademetz zu Bären und Wölfen: „Nur bewaffnet in die Berge“

Hermannstadt – Martin Freinademetz – zweifacher Weltmeister, dreifacher Europameister, Snowboardlegende, Paris-Dakar-Teilnehmer, Exiltiroler: Seit 20 Jahren lebt und arbeitet der Innsbrucker in Rumänien, betreibt dort ein Skigebiet und veranstaltet eine Motorrad-Rallye. In jenem Land also, das als Paradies für Wölfe und Bären gilt. Geschätzte 5000 Bären und 10.000 Wölfe leben vor allem in den Karpaten, mehr als in jedem anderen EU-Land.