Viel Regen, aber auch Jubel: Kopp in Telfs erstmals weiter

Telfs – Auftrocknen, einsanden, abziehen. Immer wieder. Auf allen Courts am Birkenberg. Keine leichte Arbeit für die Helfer des TC Telfs, um für das ITF-Tennisturnier beste Bedingungen zu schaffen. „Belohnt“ mit durchaus respektablem Tennissport, vor allem mit dem Aufstieg der beiden Telfer Hoffnungsträger Mick Veldheer und Sandro Kopp in die 2. Hauptrunde.

In der 2. Runde trifft Kopp heute (2. Match nach 9.30 Uhr) auf Gonzalo Lama. Der Chilene gewann gegen den in Belgrad bei Janko Tipsarevic trainierenden Aleksandar Tomas (Oetz) 6:3, 6:1. Der 18-jährige Tiroler, der den Auftritt in Telfs unter das Motto „Gut spielen und Erfahrung sammeln“ stellte, bezog von dem auf Nummer vier gesetzten und zehn Jahre älteren Gonzalo Lama die erwartete und sicher für den weiteren Karriereverlauf lehrreiche Niederlage. Chancen, wie im Jahr 2019 ins Viertelfinale aufzusteigen, werden Mick Veldheer (Telfs) in der Begegnung gegen Ionut Apostol (ROU) eingeräumt, der die Nummer 1, Jeroen Vanneste (BEL), besiegte. Auch Gerald Melzer ist nach dem 6:4, 6:2 eine Runde weiter. Ausgeschieden ist dagegen der Telfs-Sieger 2017, Lenny Hampel.