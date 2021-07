Klein-Lkw kollidierte in Absam mit Pkw: Zwei Insassen verletzt

Absam – An der Kreuzung Walderstraße/Daniel-Swarovski-Straße in Absam kam es am späten Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Lkw-Lenker wollte nach rechts in die Walderstraße abbiegen. Dabei dürfte er den Pkw einer 18-Jährigen übersehen haben. Der Klein-Lkw prallte folglich gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw.