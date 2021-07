112 Kilometer und 1860 Höhenmeter warten: Im Renntempo um die Dolomiten

Lienz – „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und wir werden allen Teilnehmern ein richtiges Raderlebnis rund um die wildromantischen Lienzer Dolomiten bieten!“ Für Organisator Franz Theurl kann die 33. Auflage der Dolmitenradrundfahrt kommen. Los geht es am Sonntag (ab 8.45 Uhr). Die Sieger werden wieder ab 12.15 Uhr im Ziel in der Lienzer Altstadt erwartet. Die Streckendaten versprechen ein Spektakel auf zwei Rädern: Auf 112 km gilt es 1860 Höhenmeter zu überwinden, der höchste Punkt ist mit 1534 Metern der Kartitscher Sattel.