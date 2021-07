Zwei Männer nach Einbruch in Wohnung in Innsbruck festgenommen

Innsbruck – Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Innsbruck konnte die Polizei zwei Tatverdächtige in der Nähe festnehmen. Ein 51-Jähriger alarmierte am Mittwoch kurz vor 21 Uhr die Exekutive, dass soeben bei ihm eingebrochen wurde. Die Täter könnten sich vermutlich noch in der Wohnung darüber befinden, hieß es. Bei der Durchsuchung konnte aber niemand angetroffen werden.