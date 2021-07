Schwindelanfall: Frau fuhr in Hall gegen ein Schaufenster

Hall – Eine 27-Jährige fuhr am Donnerstag gegen neun Uhr mit ihrem Auto in Hall auf der Innsbruckerstraße. Auf der Rückbank saßen ihre beiden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Auf der Höhe des Löfflerwegs hatte die Frau ersten Erkenntnissen zufolge einen Schwindelanfall.

Sie wollte ihr Auto noch an einer Bushaltestelle anhalten, fuhr dabei aber gegen die Gehsteigkante. Die 27-Jährige verriss das Lenkrad und querte die Bundesstraße, bis das Fahrzeug schließlich in das Schaufenster eines Geschäftes krachte. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hall gebracht. Die Kinder blieben unverletzt und wurden von Angehörigen übernommen. (TT.com)