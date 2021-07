Dritter Etappensieg für Spitzenreiter Pogacar bei Tour de France

Tadej Pogacar war am Donnerstag nicht zu schlagen.

Luz Ardiden – Tadej Pogacar hat bei der 108. Tour de France einen Doppelsieg in Pyrenäen gefeiert und steht als neuerlicher Gesamtsieger praktisch fest. Einen Tag nach dem Erfolg auf der Königsetappe setzte sich der 22-jährige Slowene am Donnerstag auch auf dem 18. Teilstück von Pau über den Tourmalet zur Bergankunft in Luz Ardiden (129,7 km) souverän durch. Er führt nach dem insgesamt dritten Tagessieg 5:45 Minuten vor Jonas Vingegaard (DEN) und 5:51 vor Richard Carapaz (ECU).