Medaillenausstellung im Starthaus der Streif

Kitzbühel – Auf einem der wohl meistbesuchten Berge, auf 1665 Metern Seehöhe, dem Hahnenkamm in Kitzbühel, findet auch einer der Höhepunkte der 750-Jahr-Feier der Stadt Kitzbühel statt. Erst zum vierten Mal in der Geschichte des Kitzbüheler Ski Club (K.S.C) werden die Medaillen der K.S.C.-Athleten der Öffentlichkeit präsentiert. Und kein attraktiverer Platz wäre denkbar als das berühmte Starthaus am Beginn der „Streif“, der Abfahrts-Rennstrecke der internationalen Hahnenkammrennen.