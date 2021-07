77-Jährigen in Kufstein getötet: Reue bei der Tat-Rekonstruktion

Kufstein – Wie hat der Mordverdächtige das Opfer ausgewählt und wie genau getötet? Knapp fünf Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 77-jährigen Tirolers waren diese Fragen Thema einer Tatrekonstruktion in Kufstein. Vor den Augen von LKA-Ermittlern, Richter, Staatsanwalt und Strafverteidiger Alexander Swancar führte der Beschuldigte (29) am Donnerstag am Tatort in einem Waldstück am Kufsteiner Innufer vor, wie das Verbrechen ablief.