Ischgl erweitert den Kindergarten

In nur fünf Monaten soll das gesamte Vorhaben abgeschlossen sein – Kindergarten und Kinderkrippe sollen rechtzeitig zum Herbst wieder in den rundum erneuerten Räumlichkeiten starten können. Die beiden Einrichtungen waren mit April ins Silvretta Center bzw. in das Mehrzweckgebäude übersiedelt, um den Arbeitern Platz zu machen.

„Das Gebäude stammt von 1984“, so Kurz – war also sanierungsbedürftig. Die Erweiterung hat aber auch demografische Ursachen. Derzeit spürt man in Ischgl einen deutlichen Zuwachs. „Dieses Jahr waren es rund 40 Kinder, im kommenden Jahr werden es 55 sein“, betont der Bürgermeister. Der Kindergarten wird komplett umgebaut und bekommt einen zusätzlichen Gruppenraum, einen 80 Quadratmeter großen Bewegungsraum sowie Räumlichkeiten für den Mittagstisch. Mit dem neuen Angebot sei man gut für die Zukunft aufgestellt, so Kurz.