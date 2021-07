Bildungsminister Faßmann streicht Boni für Tiroler Landeslehrer

Insgesamt hätten Tirols 500 Schulleiterinnen und Leiter 120.000 Euro zu Schulschluss bekommen sollen. Daraus wurde nichts. © imago

Von Anita Heubacher

Innsbruck – 500 Schulleiterinnen und Schulleiter in Tirol hätten insgesamt 120.000 Euro als Bonuszahlung bekommen sollen. Pro Kopf und Nase wären das Boni in der Höhe von maximal 327 Euro brutto einmalig gewesen. Grundlage für diese Anerkennung ist der Bagatell-Erlass aus dem Jahr 1985. Es ist also bereits gängige Praxis, dass die Bildungslandesräte am Schulende bestimmen, wer die Boni-Zahlungen erhält.

ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader wollte heuer allen 500 SchulleiterInnen in Tirol abgestuft etwas zukommen lassen, doch der Bund klappte die Geldbörse zu. Parteikollege Bildungsminister Heinz Faßmann bestimmte Mitte Juli, dass die Länder ohne Zustimmung des Bundes gar nichts zu verteilen hätten, um dann den Punkt der Besoldung ganz zu streichen. Man müsse sparen.

„Das ist ein Eingriff in die Landeskompetenz“, ärgert sich Palfrader. Sie wird nicht müde aufzuzählen, was das Land alles in den Bildungsbereich einzahle, obwohl der Bund zuständig sei. 7,6 Millionen Euro für zusätzlich 150 Planstellen seien es zuletzt gewesen. Tirol lege noch etwas drauf, um Kleinschulen zu erhalten. „Das wäre Sache des Bundes.“ Ihren Unmut hat Palfrader laut eigenen Aussagen erst diese Woche wieder bei einer Konferenz der Bildungslandesrätinnen kundgetan. Sie ist zuversichtlich, dass Faßmann einlenkt. „Es wird in ein, zwei Wochen eine Lösung geben.“

Sauer ist auch Peter Spanblöchl von der schwarzen Gewerkschaft der Pflichtschullehrerinnen und -lehrer. Er sieht in der Aktion Faßmanns „einen unglaublichen Affront“. Am Ende eines so herausfordernden Schuljahres sei eine solche Vorgangsweise inakzeptabel und nicht hinnehmbar. „Das ist nicht nur ein Zeichen der Geringschätzung des Ministeriums gegenüber Tiroler LehrerInnen, sondern vielmehr auch ein Schritt Richtung Zentralisierung, und das mit einem Federstrich.“ Die Gewerkschaft legt noch eins drauf. „Einzig logische Konsequenz aus dieser bewusst herbeigeführten Eskalation, die nicht sozialpartnerschaftlich besprochen wurde, kann nur ein Einlenken oder der Rücktritt des Bundesministers sein.“ Die Forderung hat die Gewerkschaft Anfang Juli gestellt. Noch ist Faßmann im Amt.