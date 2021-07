Die Stunde, in der Blau mehr als eine Farbe ist

Portbou in Spanien, am 12. Februar 2019, 18.48 Uhr.

Innsbruck – „meerblau“ ist auf den Einband des neuen Buches des Tiroler Künstlers David Steinbacher geschrieben. In feinen Lettern, die natürlich blau wie das Meer bzw. dessen poetisches Klischee sind. Denn Blau ist mehr als eine Farbe, ist Ausdruck eines Zustands, der sich nach romantischen Vorstellungen am besten in der „Blauen Stunde“ entfaltet. Und exakt in dieser war Steinbacher zwischen 2015 und 2019 fotografierend an norddeutschen genauso wie italienischen, französischen und spanischen Meeresufern unterwegs.