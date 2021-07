Außenhandel in Tirol trotz Corona stabil

Innsbruck – Im Pandemiejahr 2020 hat Tirols Wirtschaft den Außenhandel insgesamt relativ stabil halten können. Laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria wurden aus Tirol Waren im Wert von 12,9 Milliarden Euro exportiert, was einem leichten Rückgang um 1,7 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019 (13,1 Mrd. Euro) entspricht. Das im Bundesländervergleich kleinste Minus lag vor allem am Export-Boom in der Pharmabranche (z. B. Novartis/Sandoz und Co.), die Exporte im Ausmaß von 2,75 Milliarden Euro verzeichnete – ein Plus von 19,7 % im Vergleich zu 2019. Diese Entwicklung bestätige die Bestrebungen, den Bereich der Life Sciences in Tirol weiter zu schärfen, erklärte Tirols Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (ÖVP).