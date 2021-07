Wirbel um Kopftuch bei Gericht in Innsbruck

Innsbruck – Plötzlich sei der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, welcher am Eingang zum Innsbrucker Bezirksgericht Dienst versah, laut geworden. „Er hat meine künftige Schwiegermutter, die mich zu einem Termin begleitet hat, angeschrien. Und ihr gesagt, dass ihr Kopftuch im Haus verboten ist, und sie deshalb nach draußen verwiesen.“ So schildert Frau K., die anonym bleiben möchte, einen Vorfall, der Anfang vergangener Woche passiert sein soll. „Sie kommt eigentlich aus der Türkei, besitzt aber seit 35 Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft. Als das passierte, war sie total aufgelöst und hat geweint.“

Kopftuch-Verbot im Gerichtsgebäude? Gibt es nicht. Das bestätigt auch Michael Pilgram, Richter am und Sprecher des Bezirksgerichts. „Viele Frauen gehen damit bei uns ein und aus.“ Hinweise darauf, dass sich der Vorfall so zugetragen hat, wie von K. geschildert, fehlten. „Es gibt weder einen internen Aktenvermerk, noch wurde an uns eine Beschwerde herangetragen“, sagt Pilgram. „Auch die Sicherheitsmitarbeiter wissen nichts davon. Es gab nur einen Zwischenfall mit einer Frau, die sich nicht kontrollieren lassen wollte.“

Mirjana Stojakovic, die auch über die Sache informiert wurde, sieht das anders. Die Geschäftsführerin des Zentrums für MigrantInnen in Tirol (Zemit) und als solche Leiterin der Rassismus-Beratungsstelle ARAtirol glaubt der Betroffenen und nennt es „einen sehr massiven rassistischen Vorfall, der zu verurteilen ist. Gerade weil er in einem Gebäude passiert ist, wo Menschen Unterstützung und Gerechtigkeit finden sollen.“ Stojakovic will die Causa in den kommenden Tagen bei Gesprächen mit Vertretern der Justiz aufs Tapet bringen. (bfk)