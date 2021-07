Neue Fußballsaison startet für Wacker mit Cup-Derby gegen die Reichenau

Das letzte Cupduell mit dem FC Wacker trug die Reichenau 2009 in Schwaz aus, weil die alte Anlage in Innsbruck nicht cuptauglich war. Vor 1200 Zuschauern siegten die Schwarz-Grünen durch Tore von Julius Perstaller (2), Mario Sara und Fabiano 4:1. Schnee von gestern, ebenso der letzte Pokalschlager der Reichenauer im vergangenen November – damals siegte der spätere Zweite-Liga-Meister BW Linz vor leeren Rängen durch einen Schubert-Doppelpack 3:0.

„Wir gehen mit dem notwendigen Willen und voller Überzeugung in das Cupderby“, verspricht SVG-Trainer Gernot Glänzer dem Innsbrucker Nachbarn einen heißen Kampf: „Wir werden alles in die Waagschale werfen. Solche Spiele sind Höhepunkte, das wollen wir auskosten.“ Der Drittligist vertraut auf seine stabile Defensive, das Umschaltspiel und die Kopfballstärke bei Standards.

Das gestrige Abschlusstraining absolvierte der FC Wacker auf Rasen, für den heutigen Schlagabtausch auf künstlichem Grün ist man dennoch gerüstet: „Ein Pokalspiel auf Kunstrasen ist auch für mich eine Premiere. Das wird eine Cupschlacht, bei der wir dagegenhalten müssen und die wir unbedingt gewinnen wollen“, erklärte Daniel Bierofka, der auf Kapitän Lukas Hupfauf, Atsu Zaizen, Clemens Hubmann verletzungsbedingt verzichten muss. „Bei leicht angeschlagenen Spielern werden wir im Hinblick auf den Saisonstart in einer Woche kein Risiko eingehen“, so der FCW-Coach, der damit wohl Fabio Viteritti, Flo Jamnig, Merchas Doski und Ronivaldo meinte. Im Tor feiert Marco Knaller in der Reichenau sein Pflichtspiel-Comeback. Ex-WSG-Verteidiger Stefan Hager wird noch nicht im schwarz-grünen Dress auflaufen. Der 26-jährige Verteidiger soll in den kommenden Tagen verpflichtet werden.