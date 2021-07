Miniserie „The White Lotus“: Aloha aus der Hölle

Dabei verdunkelt sich „The White Lotus“ aber bald zur Albtraumerfahrung. Für alle Beteiligten. Die HBO-Miniserie von Mike White, der in den 90ern als Autor von „Freaks and Geeks“ oder „Dawson’s Creek“ noch für Herzschmerz sorgte, ist von kitschiger Postkartenatmosphäre völlig befreit. Im Gegenteil, White gelingt in sechs ca. einstündigen Teilen eine bissige Gesellschaftssatire, quasi ein „Aloha from Hell“, bei der die privilegierte US-amerikanische Schickeria samt ihrer Wokeness und dem verlogenen, exotischen Eiland elendig absäuft.