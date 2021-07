Rassistisch und religiös motivierte Taten in England auf Rekordwert

London – Die Zahl rassistisch und religiös motivierter Straftaten ist in England und Wales einer Auswertung der Nachrichtenagentur PA zufolge auf einen Rekordwert gestiegen. Gründe waren vor allem die Corona-Lockdowns sowie die Proteste der Bewegung Black Lives Matter, aber auch eine verbesserte Erfassung sogenannter Hassverbrechen. Dazu zählen etwa rassistisch oder religiös motivierte Körperverletzung, Belästigung und Sachbeschädigung.

Demnach verzeichneten 2020 die Polizeidirektionen insgesamt 61 851 Straftaten, 7 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als doppelt so viel wie im ältesten Vergleichsjahr 2013. Die Hilfsorganisation Victim Support nannte die Zahlen „schockierend“, zumal gut ein Viertel der Taten (27 Prozent) nicht aufgeklärt wurde. Vor allem in den Tagen nach Aufhebung der Lockdowns habe die Gewalt zugenommen.

Die Londoner Polizei bestätigte, die Corona-Krise habe „direkte Auswirkungen“ auf das Ausmaß der Hasskriminalität in der Hauptstadt gehabt. Sowohl im Internet als auch im realen Leben seien wegen der Pandemie „bestimmte Gemeinschaften“ angegriffen worden. So sei zu Beginn der Pandemie im Frühling die Zahl chinesisch- und südostasiatisch-stämmiger Opfer gestiegen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte das Coronavirus aufgrund des vermuteten Herkunftsorts oft „China-Virus“ genannt, das hatte auch in den USA Hasskriminalität gegen asiatisch aussehende Menschen ausgelöst.