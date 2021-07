Bis 41 Grad: Dauerhitze auf Zypern macht zu schaffen

Nikosia – Die Urlaubsinsel Zypern wird von einer Dauerhitzewelle heimgesucht. Wie das zyprische Wetteramt mitteilte, soll die Hitze auch am Freitag und Samstag mit Temperaturen um 41 Grad im Inneren der Ferieninsel andauern. Kinder und ältere Menschen sollten am besten zuhause bleiben, sagte ein Meteorologe im Staatsfernsehen am Freitag.