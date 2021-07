Stimmenzauber und faszinierende Opernwelten

Bei den Proben gibt Regisseurin Alessandra Premoli den Protagonist*innen genaue Anweisungen, in der Schneiderei werden die Kostüme angepasst, die anschließend den Solist*innen auf den Leib geschnitten werden, und in der Garderobe wird noch einmal Hand an die Perücken und die Masken gelegt. In den einzelnen Proberäumen singt und klingt es. Die musikalische Leitung bei „L’idalma overo Chi la dura la vince“ hat Festwochen-Intendant Alessandro De Marchi inne. Mit den Sänger*innen und dem Innsbrucker Festwochenorchester geht er die musikalischen Ensembles, die voll von instrumentalem Reichtum sind und brillante und kraftvolle Arien enthalten, genau durch.