Die Formel 1 befindet sich bereits auf dem Weg zurück in die Zukunft

Innsbruck, Silverstone – Gewöhnungsbedürftig waren schon einige neue Formel-1-Boliden in der Vergangenheit. Man erinnere sich nur an die Autos mit den hohen Nasen oder den ersten Eindruck, als der Überrollbügel „Halo“ am Cockpit montiert wurde. Gestern gab es in Silverstone den ersten Blick auf die neuen Boliden des kommenden Jahres, die die Königsklasse in eine neue Zeitrechnung führen werden. Die neuen Arbeitsgeräte gefielen den Stars – bei anderen Themen herrschte weniger Einigkeit.