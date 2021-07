Blümel weist Kritik an COFAG zurück, SPÖ fordert Rückzahlungen von KTM und Co.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). © HERBERT NEUBAUER

Wien – Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat die Oppositionskritik an der staatlichen Covid-Finanzierungsagentur COFAG erneut zurückgewiesen. SPÖ, FPÖ und NEOS hatten sich diese Woche mit einer Drittelbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt, weil sie bei der COFAG-Konstruktion verfassungswidrige Bestimmungen orten. „Das ist eine Behauptung der Opposition, die würde ich einmal so stehen lassen“, sagte Blümel bei einer Pressekonferenz am Freitag in einem Wiener Kino.

Die SPÖ geht indes einen Schritt weiter und fordert von Unternehmen, die in der Krise Gewinne geschrieben und trotzdem Staatshilfen kassiert haben, diese zurückzuzahlen.

Opposition boykottiert COFAG-Beirat

Blümel erklärte, dass man sich bei der Gründung der COFAG „bewusst für eine neue und agile Struktur entschieden, die sich auch sehr bewährt hat“. Die Kritik der Oppositionsparteien an der COFAG als „Black Box“ weist Blümel zurück. Die Opposition habe die Möglichkeit im Beirat jeden Fall zu kontrollieren, aber davon nie Gebrauch gemacht. Die Opposition boykottierte den COFAG-Beirat, weil sie auf eine umfassende parlamentarische Kontrolle der Wirtschaftshilfen bestand.

Der Beirat der COFAG kann jeden Antrag einsehen und muss alle Zuschüsse über 800.000 Euro und Garantien über 25 Mio. Euro genehmigen. In 240 Fällen hat der mit Experten und Sozialpartnern besetzte Beirat seine Genehmigung zu Zuschüssen in Höhe von 342 Mio. Euro erteilt. Bei den Garantien hat der Beirat 13-mal seine Genehmigung erteilt. Das bewilligte Garantievolumen beläuft sich auf 444 Mio. Euro.

Amnestie für zu hohe Hilfen angekündigt

Blümel und die COFAG-Chefs Bernhard Perner und Marc Schimpel kündigten am Freitag eine Amnestie für zu hoch erhaltene Wirtschaftshilfen an. Ab 1. August gebe es die Möglichkeit eine Korrekturwunschmeldung für den Förderantrag zu stellen. „Wenn es in dieser kritischen Phase zu Fehlern seitens der Antragsteller gekommen ist, wird der Staat nicht mit voller Härte reagieren“, so Blümel.

Ab August wird es eine Website der COFAG geben, auf der die geförderten Unternehmen eine Korrekturmeldung vornehmen können. „Wir haben jetzt eine Möglichkeit geschaffen, mittels niederschwelligen, unkomplizierten Zugangs für Antragsteller, Korrekturen vorzunehmen, sodass die Unternehmen bei allfälligen Prüfungen keine Probleme bekommen“, so COFAG-Chef Perner. Es werde vermehrt Prüfungen geben, kündigte er an.

SPÖ übt Kritik anhand von Beispielen wie KTM und McDonald's

SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter (SPÖ) erklärte, Blümel alleine sei für die intransparente und ungerechte Verteilung der Corona-Hilfen verantwortlich. © HELMUT FOHRINGER

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter kritisierten bei ihrer Pressekonferenz am Freitag die COFAG als „völlig intransparentes Vehikel“ und „Blackbox“, aus der 40 Mrd. Euro Steuergeld nach „Gutdünken und ohne jegliche Kontrolle“ verteilt werden.

Als Beispiele nannte Matznetter den Motorradhersteller KTM und die Fastfood-Kette McDonald‘s. So habe KTM 2020 insgesamt 11 Mio. Euro an Staatshilfen in Form von Kurzarbeit kassiert und zusätzlich ein Sonderkreditrahmen von 60 Mio. Euro bei der Österreichischen Kontrollbank beantragt. Gleichzeitig seien 11,2 Mio. Euro an Dividenden-Auszahlungen für das heurige Jahr geplant, kritisierte Matznetter. Ähnlich sei es auch bei McDonald‘s: Das Unternehmen habe laut Insidern dank Drive-In Rekordgewinne gemacht und gleichzeitig Zahlungen vom Staat beantragt und erhalten.

„EPU und KMU werden im Stich gelassen“

Für die SPÖ ist das absolut untragbar, sie verlangt „von Krisengewinnlern die Rückzahlung der Staatshilfen“. Von Finanzminister Blümel (ÖVP) erwarte er sich eine Entschuldigung und keine Schuldzuweisungen, so Matznetter. Blümel alleine sei für die intransparente und ungerechte Verteilung der Corona-Hilfen verantwortlich.

„Von der Auszahlungskonstruktion der COFAG profitieren nur große Unternehmen. EPU und KMU werden im Stich gelassen und viele stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.“ Auf seiner Beschwerdehomepage „Blackbox COFAG“ würden Hunderte Beschwerden eintrudeln, sagte Matznetter.

Über die Gruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen „wird zu wenig gesprochen“, kritisierte auch Rendi-Wagner. Während viele in dieser Gruppe zu den Krisenverlierern gehören, haben ausgerechnet in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg viele „das Geschäft ihres Lebens gemacht“. Die intransparent und ungerecht verteilen Wirtschaftshilfen hätten ihren Anteil daran.

Die COFAG verteile Milliarden ohne parlamentarische Kontrolle. Die Opposition fordere seit Monaten Einsicht in die COFAG, „darauf wird aber nicht eingegangen“, so Rendi. Es sei nicht Aufgabe der österreichischen Steuerzahler Boni in Millionenhöhe zu finanzieren. Es müsse endlich Transparenz und Gerechtigkeit hergestellt werden, forderte Rendi-Wagner. (TT.com, APA)