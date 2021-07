Kufsteiner Innenstadt unter Wasser „wie noch nie", keine Entwarnung

In Kufstein ist noch keine Entspannung in Sicht. © APA/zeitungsfoto.at/Liebl

Kufstein, Innsbruck, Hallein – Hochwasser in der Stadt Kufstein, Murenabgänge und zahlreiche Straßensperren – der am Samstagabend einsetzende Starkregen hat zu zahlreichen Einsätzen geführt. In den besonders betroffenen Gebieten im Tiroler Unterland haben die Niederschlagsmengen von 70 bis 120 mm mit Spitzen bis zu 170 mm zu einer Hochwasserentwicklung mit Hochwasserscheiteln über eines 30-jährlichen Hochwassers geführt.

Auf Basis der aktuellen Niederschlagsprognosen ist derzeit von keiner raschen Entspannung der Hochwassersituation auszugehen. Prognostiziert werden von der ZAMG weitere Regenmengen von bis zu 40 mm im Verlauf des Sonntags. Von einer deutlichen Entspannung der Situation ist erst ab Sonntagnachmittag auszugehen.

Zivilschutzalarm in Kufstein wieder aufgehoben

Ausuferungen des Kienbachs, Kreuzbachs und des Mitterndofer Bachs führten in der Nacht zu Überflutungen im Kufsteiner Stadtgebiet und zum Zivilschutzalarm, der Sonntagmorgen, um kurz vor 8 Uhr wieder aufgehoben wurde. Die Bevölkerung war nach wie vor aufgerufen, das Stadtgebiet zu meiden.

Entspannung hat sich noch nicht eingestellt. „Die Innenstadt steht in einer Form unter Wasser, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte Bürgermeister Martin Krumschnabel Sonntagvormittag. An Aufräumarbeiten sei derzeit nicht zu denken: „Wir sind jetzt noch mitten im Prozess", berichtete er.

In der Innenstadt seien vor allem Keller und Garagen überschwemmt, die Feuerwehren hätten derzeit aber noch gar keine Zeit, diese Baustellen anzugehen. Diese seien mit Bagger und Pumpen unterwegs, um die Bäche auszupumpen und Verklausungen zu beseitigen. Über die Ufer getreten waren Zulaufbäche des Inns, letzterer bereitete der zweitgrößten Stadt Tirols aber keine Probleme. Ein Katastrophenzug sei bereits in Kufstein eingetroffen, die würden nun über die ganze Stadt verteilt arbeiten, so Krumschnabel.

„Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen. Die Aufräumarbeiten werden in den Morgenstunden starten, je nachdem wie die Lage sich entwickelt. Jedenfalls arbeiten die Einsatzorganisationen in den verschiedenen Stadtteilen bereits mit Hochdruck. Ihnen gilt unser großer Dank für ihr professionelles und schnelles Handeln“, betonen LH Günther Platter und BH Christoph Platzgummer.

So wurden im Zeitraum von Samstag ab 18 Uhr bis heute, 6 Uhr, in Kufstein 194 und im Bezirk Kitzbühel 97 Feuerwehreinsätze von der Leitstelle Tirol verzeichnet. Zudem waren zahlreiche Mitglieder der Bergrettung, Wasserrettung und des Rettungsdienstes unterstützend für die Feuerwehr tätig. Die Leitstelle wurde mit 30 zusätzlichen Personen in der Nacht verstärkt.

Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, folgendes zu beachten:

Verhaltensempfehlungen des Landes: Informieren Sie sich über die Hochwasserlage www.tirol.gv.at/hydro-online

Beachten Sie die Anweisungen der Behörden. Behindern Sie nicht die Sicherheitskräfte Halten Sie sich von Flussufern fern Benützen Sie keine Uferbegleitwege Halten Sie sich nicht auf Brücken auf, hoher Wellenschlag und Treibholz erhöhen die Gefahr Vermeiden Sie den Aufenthalt in Unterführungen Vermeiden Sie Freizeitaktivitäten im Freien Unternehmen Sie keine nicht notwendigen Fahrten, besonders nicht in der Nacht Achten Sie auf Sirenen: Ein drei-minütiger Ton warnt, bei unmittelbarer Gefahr gibt der Ton ein einminütiges Auf und Ab. Dann sollte man unbedingt höhere Lagen oder sichere Gebäudeteile aufsuchen.

Kelchsau nicht mehr erreichbar

Seit Mitternacht ist Kelchsau von der Außenwelt abgeschnitten. Die Kelchsauer Landesstraße wurde am Ortsanfang zum Teil von der Kelchsauer Ache weggerissen. Auch die zweite Straße nach Kelchsau ist seit 1 Uhr wegen einer unterspülten Brücke nicht mehr passierbar.

Da in der Nacht noch das Kehlbachfest stattgefunden hatte, waren etwa 80 auswärtige Besucher eingeschlossen. Die Festbesucher konnten am Sonntagvormittag durch die Einsatzkräfte aus der Kelchsau gebracht werden.

Auf der Strecke von Kelchsau nach Hopfgarten sind außerdem einige in die Kelchsauer Ache fließende Bäche übergetreten. Ab Streckenkilometer 2 ist diese bis auf Weiteres gesperrt.

Bäche in Westendorf und Itter traten über die Ufer

Westlich des Bahnhofes Westendorf wurde die Bahnunterführung auf der Brixentaler Bundesstraße überflutet. Ein Bach am Salvenberg wurde bei einem Sandauffangbecken verlegt und trat über. Wasser und Schlamm flossen über eine Wiese zur Brixentaler Bundesstraße, die in diesem Bereich zwischen 21.45 Uhr und 00.30 Uhr gesperrt wurde. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

In Itter trat der Grünholzbach über die Böschung. Ein Keller musste folglich von der FFW Itter ausgepumpt werden. Außerdem wurde wegen des hohen Wasserstandes der Brixentaler Ache ein Teil des Campingparks Schlossberg evakuiert und gesperrt.

Auch in Maurach am Achensee musste aufgrund eines Murenabgangs gegen 2 Uhr die Achensee Bundesstraße gesperrt werden. Der Campingplatz Schwarzenau wurde evakuiert.

Personen in Söll evakuiert

In Söll mussten 16 Personen im Bereich Ried aus Vorsicht evakuiert werden, da der Bereich von einem Hangrutsch bedroht ist. Die Personen befinden sich derzeit im Hotel Gänsleit und werden durch die Rettung versorgt, da die Gebäude nach wie vor nicht betreten werden können.

Ein Landesgeologe ist ebenfalls im Einsatz und begutachtet die Eibergstraße, Söll, Bruckhäusl und Kufstein.

Mehrere Straßensperren in Tirol

In den Bezirken Kitzbühel, Lienz, Kufstein, Reutte, Schwaz und Innsbruck-Land kam es indes zu Muren und Hangrutschungen, die keine größeren Schäden verursachten. Dennoch sind zahlreiche Straßen gesperrt.

Aktuelle Straßen- und Zugsperren in Tirol B 108 Felbertauernstraße zwischen Mautstelle und Hinterburg B 181 Totalsperre der Achenseebundesstraße B 173 Eibergbundesstraße B 165 Gerlosstraße ab Gerlos in Richtung Gerlospass 🚆 Einige Zugverbindungen im Tiroler Unterland – wie jene ins Brixental – sind laut ÖBB aufgrund der Witterung unterbrochen. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt jedenfalls informieren.

Dramatische Situation in der Halleiner Altstadt

Nachdem eine Starkregenfront in weiten Teilen des Landes Salzburg in der Nacht auf Sonntag für Hochwasser und Erdrutsche gesorgt hat, konnte das Land Salzburg am Sonntagmorgen noch keine Entwarnung geben. Der Zivilschutzalarm in der Stadt Hallein, wo am Samstag die Altstadt überflutet wurde, blieb aufrecht. Es werden weitere starke Regenfälle erwartet. Damit verbunden kann es auch zu weiteren Überflutungen kommen, hieß es in einer Aussendung des Landes.

Am Sonntagmorgen lagen den Behörden noch keine Meldungen über verletzte oder vermisste Personen vor, berichtete das Land Salzburg in einer Aussendung. Der Katastrophenschutz der Bezirke stimmte sich mit den Einsatzkräften ab und verschaffte sich einen Überblick über die Gesamtlage. Landesweit waren seit Samstagabend 2.265 Personen von 60 Feuerwehren an 669 Stellen im Einsatz.

In Hallein verwandelte sich am Samstag der Kothbach in einen reißenden Fluss durch die Tennengauer Bezirkshauptstadt. Ein abgestellter Pkw wurde mitgerissen, das Wasser drang in mehrere Gebäude ein. Für Bewohner, die zunächst nicht in ihre Häuser konnten, wurde ein Notquartier eingerichtet. Wie hoch die Schäden in der Altstadt sind, ist momentan noch nicht abschätzbar.

In Kuchl evakuierten die Einsatzkräfte nach einem Murenabgang drei Häuser. In Hallein und Mittersill wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich auch von den Dämmen der Fließgewässer fernzuhalten.

In Mittersill im Salzburger Pinzgau musste die Hubbrücke angehoben werden. Bereits am Nachmittag überschritt die Salzach die Warngrenze. In Lofer wurde ein Campingplatz vorsorglich evakuiert und die Personen, die in einem Zelt übernachteten in ein Notquartier in der Mittelschule Lofer gebracht. In Neukirchen am Großvenediger (Bezirk Zell am See) mussten in der Wiesensiedlung die Bewohner in den oberen Stockwerken bleiben.

Laut Katastrophenschutz und dem Hydrographischen Dienst des Landes Salzburg wird der Regen noch bis mindestens Sonntagmittag anhalten, erst am Abend wird mit einer Entspannung der Lage gerechnet. Bis dahin wird die Bevölkerung gebeten, unnötige Fahrten und Spaziergänge zu vermeiden. Wasserabläufe sollten freigehalten, Kellerschächte abgedeckt und die Pegelstände im Auge behalten werden. Die Bevölkerung soll zudem die Hinweise und Warnungen der Behörden befolgen.

Auch Wiener Stadtgebiet betroffen

Auch im gesamten Wiener Stadtgebiet gab es Dauereinsätze der Feuerwehr. Bisher seien mehr als 500 Einsätze durchgeführt worden, teilte die Wiener Berufsfeuerwehr mit. Bei den meisten Einsätze habe die Berufsfeuerwehr wegen überschwemmter Keller und Unterführungen oder durch den Regen überflutete Fahrbahnen ausrücken müssen.

OÖ schützt sich vor Hochwasser am Inn und in Steyr

In Oberösterreich haben die kräftigen Regenschauer zu lokalen Überflutungen, Vermurungen, Hangrutschen und volllaufenden Kellern in der südlichen Landeshälfte geführt. Ab Samstag 16 Uhr gab es rund 150 Feuerwehreinsätze in den Bezirken Steyr-Stadt, Steyr-Land, Kirchdorf, Linz-Land, Wels-Land und Gmunden. Steyr, Schärding und der Bezirk Braunau rüsteten sich für Hochwasser, mit dem durch das schnelle Ansteigen des Pegels in der Salzach auch im Inn zu rechnen war.

Die Feuerwehren sicherten Objekte gegen Überflutung, pumpten Keller und Unterführungen aus und sicherten überflutete Straßen und Gehwege ab, berichtete die Landeswarnzentrale. In den frühen Morgenstunden wurde in Schärding bereits ein Fischer samt seinem Fahrzeug aus dem Bereich des Pramspitzes gerettet. Er hatte den raschen Anstieg unterschätzt und war von den Wassermassen eingeschlossen.

In Schärding wurde seit Samstag über Nacht vorsorglich der Hochwasserschutz errichtet. Die Innlände und der Parkplatz Schiffsanlegestelle waren bereits gesperrt, die Sperre der Alten Innbrücke und weiterer Straßen im Stadtgebiet schien wahrscheinlich, berichtete die Feuerwehr. Der Pegelstand lag am frühen Vormittag bei 560 Zentimeter, für Mittag wurden 650 bis 680 Zentimeter erwartet, die erste Warnstufe liegt bei 600 cm. Das grenzüberschreitende Katastrophenschutzlager ist mit mehr als 6000 gefüllten Sandsäcken bereit.

Auch im Bezirk Braunau war mit Hochwasser an der Salzach zu rechnen. Deshalb wurden in Ach an der Salzach bereits vorsorglich einzelne Gebäude geräumt. Im Bezirk Steyr-Land waren 14 Feuerwehren zur Abwehr von Überflutungen im Einsatz, weil der Steyrfluss Samstagabend eine alarmierende Durchflussmenge erreicht hatte. In der Stadt Steyr wurde Zivilschutzwarnung ausgelöst.

In Bad Ischl (Bezirk Gmunden) standen ab 21.00 Uhr mehr als 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Hauptsächlich galt es gefährdete Fahrzeuge zu bergen, überflutete Keller auszupumpen und vermurte Verkehrswege frei zu machen. In der Ortschaft Ramsau bildete sich im Schöffaubach eine Verklausung, wodurch das Wasser entlang einer Forststraße weiter floss und die angrenzenden Gebäude gefährdete. Sie wurden mit hunderten von Sandsäcken gesichert und Keller ausgepumpt. Durch Grabungen entlang des Baches gelang es weiteren Schaden von den Häusern abzuwenden.

3000 Feuerwehrleute in NÖ im nächtlichen Einsatz

Starker Regen mit bis zu 100 Millimeter Niederschlag haben die Feuerwehren in Niederösterreich in der Nacht auf Sonntag auf Trab gehalten. In den Abendstunden waren vor allem die Bezirke rund um Wien betroffen, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Unterführungen waren überschwemmt. 200 Keller mussten in den Bezirken Tulln, St. Pölten, Mödling und Korneuburg ausgepumpt werden. Mehr als 3.000 Feuerwehrleute waren allein bis Mitternacht im Einsatz.

In Klosterneuburg füllte sich die Unterführung der Stadtumfahrung einen Meter hoch mit Wasser. Trotz der Straßensperre fuhren einige Autofahrer auf die Umfahrung auf und mussten von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden.

In Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) ist die Feuerwehr selbst Opfer von Hochwasser geworden. Der Keller des Feuerwehrhauses wurde durch ein übergegangenes Auffangbecken überschwemmt. Schwer getroffen wurde auch die Gemeinde Vösendorf im Bezirk Mödling, wo der Petersbach für überflutete Straßen, Keller und Tiefgaragen sorgte.

In der zweiten Nachthälfte beruhigte sich die Lage in den Bezirken rund um Wien. Einzelne Hochwassereinsätze waren bis in die Morgenstunden auch im nördlichen und westlichen Niederösterreich zu verzeichnen, berichtete Resperger auf Anfrage der APA. Seit Sonntagfrüh seien die Feuerwehren vor allem mit vorbereitenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz beschäftigt.

Murenabgänge und Überschwemmungen im Kärntner Seebachtal

Im Seebachtal in der Gemeinde Mallnitz in Kärnten haben sich am Samstagnachmittag mehrere Murenabgänge ereignet. Ein Hüttenwirtehepaar, das sich noch auf ihrer Hütte in 1338 Metern Seehöhe befand, habe daher nicht mehr ins Tal gelangen können und sei ausgeflogen worden, teilte die Polizei am Sonntag in der Früh mit. Weitere Personen oder Häuser seien nicht in Gefahr gewesen. Die Straße bzw. der Wanderweg in Richtung Stappitzer See - Schwußnerhütte seien gesperrt worden.

Zwei Tote im Hochwassergebiet in Oberbayern

Überflutete Straßen, Erdrutsche, evakuierte Häuser und möglicherweise zwei Todesopfer – nach starkem Regen hat der Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern am späten Samstagabend den Katastrophenfall ausgerufen. Es sei noch unklar, ob die zwei Todesopfer in Zusammenhang mit dem Hochwasser stehe, sagte die Sprecherin des Landratsamt Berchtesgadener Land, Alexandra Rothenbuchner. Auch in der Sächsischen Schweiz gingen gewaltige Regenmassen nieder.