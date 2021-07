Starkregen am Wochenende: Bisher kleinere Einsätze im Tiroler Unterland

Die Großache in St. Johann führte am Samstagnachmittag viel Wasser. © ZOOM.TIROL

Wien – Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierte für das Wochenende intensive und lang anhaltende Regenfälle. Das bedeute „Warnstufe Orange" und punktuell bis zu 120 Millimeter Niederschlag in der Nordstaulage im Pinzgau, Tennengau, Flachgau und den Tiroler Bezirken Kitzbühel und Kufstein.

Vorsichtsmaßnahmen im Bezirk Kitzbühel

60 bis 80 Millimeter Regen seien in der Fläche möglich, punktuell auch 120 bis 150 Millimeter Niederschlag, warnte das Land Tirol am Freitagabend. „Auf Grund der zu erwartenden Niederschlagsmengen ist in den besonders betroffenen Gebieten im Tiroler Unterland mit einem deutlichen Anstieg der Wasserführung in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis über den Bereich der Meldemarken zu rechnen. In den Schwerpunktgebieten der Brixentaler Ache und Kitzbüheler Ache sind je nach Niederschlagsintensität auch Hochwasserscheitel über eines 30-jährlichen Hochwassers nicht auszuschließen", sagen Elmar Rizzoli von der Landeseinsatzleitung und Georg Raffeiner vom Sachgebiet Hydrographie und Hydrologie des Landes.

Die Feuerwehr St. Johann baute einen Hochwasserschutz auf. © ZOOM.TIROL

Lokal kann es extrem viel regnen. Örtlich kann es auch zu Vermurungen und Überschwemmungen kommen. Bis Samstagabend mussten die Tiroler Einsatzkräfte nur vereinzelt ausrücken, hieß es von der Leitstelle. In Kelchsau war es zu einem kleineren Hangrutsch gekommen, in Aurach zu kleineren Wasserschäden. Im Bezirk Kitzbühel laufen derzeit vorwiegend Vorbereitungsmaßnahmen wie das Füllen von Sandsäcken. In St. Johann in Tirol sorgte die Freiwillige Feuerwehr am Samstagnachmittag bereits vor. Entlang der Großache wurde ein Hochwasserschutz aufgestellt.

Der Appell des Landes: Unnötige Fahrten und Spaziergänge sollen am Wochenden vermieden werden. Es sei ratsam Wasserabläufe und Kellerschächte abzudecken. Die aktuellen Pegelstände können HIER abgerufen werden.

© Ubimet

50 Einsätze nach Starkregen im Bezirk St. Pölten

Gewitter und Starkregen haben am Samstagvormittag im Bezirk St. Pölten zu rund 50 Feuerwehreinsätzen geführt. Schwerpunkte der Einsätze war der Raum Neulengbach und die Landeshauptstadt. Rund 222 Einsatzkräfte waren ganzen Vormittag damit beschäftigt, Keller auszupumpen und das Wasser von Straßen abzuleiten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten in einer Aussendung. In Tirol war die Lage bis Samstagabend noch relativ ruhig.

Mit Ende des Unwetters um 11.00 Uhr entspannte sich die Lage. Für Nachmittag rechne man jedoch erneut mit stärkerem Regen, so die Feuerwehr. In St. Pölten und Wilhemsburg wurden vorsorglich Maßnahmen für den Hochwasserschutz getroffen.

📽️ Video | Expertin Christa Kummer zur Wetterwarnung in Österreich

Der Tiefdruckeinfluss sorgt auch am Sonntag für unbeständiges Wetter. Zwar gibt es zeitweise sonnige Phasen, das gibt dann aber nur mehr Energie für Quellbewölkung und in der Folge Regenschauer und Gewitter. Die größten Regenmengen kommen entlang der Alpennordseite vom Tiroler Unterland bis ins südliche Mostviertel zusammen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. In der Früh hat es von 14 bis 20 Grad, die Nachmittagstemperatur beträgt zwischen 20 und 28 Grad, am wärmsten wird es im Osten. Erst am Montag stabilisiert sich das Wetter und die Temperaturen gehen wieder auf 28, 29 Grad hinauf.

Starkregen-Warnung für Bayern

Auch in Deutschland hat es erneut eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegeben, dass durch Starkregen im Südosten Bayerns am Wochenende Überschwemmungen nicht ausgeschlossen sein können, berichtete die dpa. Von Sonntag früh an werde vor allem an der Donau im Bereich Passau mit Hochwasser und Überschwemmungen gerechnet, teilte der Hochwassernachrichtendienst am Freitag mit. Es sei dabei nicht ausgeschlossen, dass auch bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden, sagte eine Sprecherin. „Dieser Trend ist aber noch mit Unsicherheit behaftet."

Auch an Inn und Salzach kann es zu Überschwemmungen kommen

Wegen des angekündigten Starkregens kann es demnach auch an Salzach und Inn am Sonntag zu Überschwemmungen kommen. Der DWD rechnet bis Sonntagabend vor allem im östlichen Alpenraum mit Regenmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen seien „wahrscheinlich" sogar rund 150 Liter pro Quadratmeter möglich. Mit Starkregen rechnet der DWD auch weiter westlich im Allgäu und an der Isar: Dort sind demnach 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich.