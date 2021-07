Starkregen in Österreich: Zivilschutzalarm in Kufstein und Hallein

Die Großache in St. Johann führte am Samstagnachmittag bereits viel Wasser. © ZOOM.TIROL

Wien – Nach der Hochwasser-Katastrophe in Deutschland sorgen die intensiven und lang anhaltenden Regenfälle nun auch in Österreich für Probleme. Am Samstagabend spitzte sich die Lage unter anderem in Kufstein und in Hallein in Salzburg zu.

Zivilschutzalarm in Kufstein

Am späten Samstagabend wurde in Kufstein Zivilschutzalarm ausgelöst: "Bitte bleibt alle zu Hause! Versucht nicht eure Autos zu retten! Wenn Personen in Gefahr sind: bitte unter 122 anrufen !! Die Feuerwehr hat momentan keine Zeit überflutete Keller/ Tiefgaragen abzupumpen!", appellierte die Stadt in einem Facebook-Posting.

„Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, sagte Elmar Rizzoli von der Landeseinsatzleitung. Weitere Informationen werden auf www.tirol.gv.at veröffentlicht.

Verhaltensempfehlungen des Landes: Beachten Sie die Anweisungen der Behörden.

Behindern Sie nicht die Sicherheitskräfte.

Halten Sie sich von Flussufern fern.

Benützen Sie keine Uferbegleitwege.

Halten Sie sich nicht auf Brücken auf, hoher Wellenschlag und Treibholz erhöhen die Gefahr

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Unterführungen.

Vermeiden Sie Freizeitaktivitäten im Freien.

Unternehmen Sie keine nicht notwendigen Fahrten, besonders nicht in der Nacht.

Achten Sie auf Sirenen: Ein drei-minütiger Ton warnt, bei unmittelbarer Gefahr gibt der Ton ein einminütiges Auf und Ab. Dann sollte man unbedingt höhere Lagen oder sichere Gebäudeteile aufsuchen.

Wenn der Zivilschutzalarm ausgelöst ist, erhält man Informationen über das Radio

Schon am Freitag warnte das Land: 60 bis 80 Millimeter Regen seien über das Wochenende in der Fläche möglich, punktuell auch 120 bis 150 Millimeter Niederschlag. „Auf Grund der zu erwartenden Niederschlagsmengen ist in den besonders betroffenen Gebieten im Tiroler Unterland mit einem deutlichen Anstieg der Wasserführung in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis über den Bereich der Meldemarken zu rechnen. In den Schwerpunktgebieten der Brixentaler Ache und Kitzbüheler Ache sind je nach Niederschlagsintensität auch Hochwasserscheitel über eines 30-jährlichen Hochwassers nicht auszuschließen", erklärten Rizzoli und Georg Raffeiner vom Sachgebiet Hydrographie und Hydrologie des Landes.

Die Feuerwehr St. Johann baute einen Hochwasserschutz auf. © ZOOM.TIROL

In St. Johann in Tirol sorgte die Freiwillige Feuerwehr am Samstagnachmittag bereits vor. Entlang der Großache wurde ein Hochwasserschutz aufgestellt. Örtlich kann es auch zu Vermurungen und Überschwemmungen kommen. In Kelchsau war es zu einem kleineren Hangrutsch gekommen, in Aurach zu kleineren Wasserschäden. Im Bezirk Kitzbühel laufen derzeit vorwiegend Vorbereitungsmaßnahmen wie das Füllen von Sandsäcken.

📽️ Video | Tirol bereitet sich auf Starkregen vor

Dramtaische Situation in der Halleiner Altstadt

Der Starkregen hat Samstagnacht die Feuerwehren in Salzburg gefordert. Im Stadtgebiet von Hallein wurde Zivilschutzalarm ausgelöst, weil der Kothbach über die Ufer getreten ist. Im Bereich der Altstadt ist es bereits zu massiven Überschwemmungen gekommen, hieß es vom Landesfeuerwehrkommando.

Die Bevölkerung von Hallein wird aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich auch von den Dämmen der Fließgewässer fernzuhalten, warnte das Land Salzburg.

Insgesamt sei die Lage im Land Salzburg noch unübersichtlich, hieß es vom Landesfeuerwehrkommando. Sehr viele Feuerwehren seien im ganzen Land im Einsatz. Einer der Hotspots sei der Oberpinzgau.

Die Feuerwehrleute der Stadtgemeinde Mittersill befanden sich seit Samstagabend ebenfalls im Hochwasser-Einsatz. Bereits am Nachmittag überschritt die Salzach die Warngrenze. Die Hubbrücke musste wegen Hochwassergefahr angehoben werden. Auch in Mittersill wurde Zivilschutzalarm ausgelöst, es gilt Alarmstufe 2. "Es besteht derzeit keine Gefahr für Menschen und Objekte. Wir bitten die Bevölkerung aber um Vorsicht und ersuchen, nicht notwendige Fahrten im Ortsgebiet zu unterlassen, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern", betonte Manfred Höger, Katastrophenschutzreferent im Pinzgau.

Auch in der Stadt Salzburg wurde der Hochwasserschutz entlang der Salzach aufgebaut. An 50 Stellen entlang des Flusses wurden mobile Schutzvorrichtungen hochgezogen, sagte der stellvertretende Branddirektor Werner Kloiber. "Die Freiwilligen wurden alarmiert. Sie übernehmen dabei den Hauptjob. Die Berufsfeuerwehr kümmert sich um die Membergerstraße, die eine besonders kritische Stelle ist", sagte Kloiber. Im Bereich des Alterbachs und des Gersbachs kam es zu lokalen Überflutungen. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden.

Wie Michael Haybäck vom Einsatzstab der Stadt mitteilte, wird damit gerechnet, dass die Salzach in den frühen Morgenstunden des Sonntags die Warngrenze mit einem Pegelstand von 4,8 m an der Messstelle Nonntaler Brücke überschreiten wird. Die Meldegrenze von 3,8 m war bereits am späten Samstagvormittag erreicht worden. Gesperrt wurden da schon alle Fahrrad-Unterführungen entlang der Salzach.

50 Einsätze nach Starkregen im Bezirk St. Pölten

Gewitter und Starkregen haben am Samstagvormittag im Bezirk St. Pölten zu rund 50 Feuerwehreinsätzen geführt. Schwerpunkte der Einsätze war der Raum Neulengbach und die Landeshauptstadt. Rund 222 Einsatzkräfte waren ganzen Vormittag damit beschäftigt, Keller auszupumpen und das Wasser von Straßen abzuleiten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten in einer Aussendung. In Tirol war die Lage bis Samstagabend noch relativ ruhig.

Mit Ende des Unwetters um 11.00 Uhr entspannte sich die Lage. Für Nachmittag rechne man jedoch erneut mit stärkerem Regen, so die Feuerwehr. In St. Pölten und Wilhemsburg wurden vorsorglich Maßnahmen für den Hochwasserschutz getroffen.

Der Tiefdruckeinfluss sorgt auch am Sonntag für unbeständiges Wetter. Zwar gibt es zeitweise sonnige Phasen, das gibt dann aber nur mehr Energie für Quellbewölkung und in der Folge Regenschauer und Gewitter. Die größten Regenmengen kommen entlang der Alpennordseite vom Tiroler Unterland bis ins südliche Mostviertel zusammen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. In der Früh hat es von 14 bis 20 Grad, die Nachmittagstemperatur beträgt zwischen 20 und 28 Grad, am wärmsten wird es im Osten. Erst am Montag stabilisiert sich das Wetter und die Temperaturen gehen wieder auf 28, 29 Grad hinauf.

© Ubimet

Starkregen-Warnung für Bayern

Auch in Deutschland hat es erneut eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegeben, dass durch Starkregen im Südosten Bayerns am Wochenende Überschwemmungen nicht ausgeschlossen sein können, berichtete die dpa. Von Sonntag früh an werde vor allem an der Donau im Bereich Passau mit Hochwasser und Überschwemmungen gerechnet, teilte der Hochwassernachrichtendienst am Freitag mit. Es sei dabei nicht ausgeschlossen, dass auch bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden, sagte eine Sprecherin. „Dieser Trend ist aber noch mit Unsicherheit behaftet."

Auch an Inn und Salzach kann es zu Überschwemmungen kommen

Wegen des angekündigten Starkregens kann es demnach auch an Salzach und Inn am Sonntag zu Überschwemmungen kommen. Der DWD rechnet bis Sonntagabend vor allem im östlichen Alpenraum mit Regenmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen seien „wahrscheinlich" sogar rund 150 Liter pro Quadratmeter möglich. Mit Starkregen rechnet der DWD auch weiter westlich im Allgäu und an der Isar: Dort sind demnach 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich.