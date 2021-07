Überschwemmungen im Tiroler Unterland, Kelchsau abgeschnitten

Überschwemmungen Samstagnacht in Kufstein. © ZOOM.TIROL

Kufstein, Innsbruck, Hallein – Nach der Hochwasser-Katastrophe in Deutschland sorgen die intensiven und lang anhaltenden Regenfälle nun auch in Österreich für Probleme. Am Samstagabend und in der Nacht spitzte sich die Lage unter anderem in Kufstein und in Hallein in Salzburg zu. Kelchsau wurde von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Wasserstände in Tirol überschritten an mehreren Messstellen ein 30-jährliches Hochwasser. Betroffen war gegen Mitternacht die Brixentaler Ache bei Bruckhäusl und die Kelchsauer Ache bei Hörbrunn (beide Bezirk Kufstein) sowie der Gschlösslbach in Innergschlöss in Osttirol.

Kelchsau nicht mehr erreichbar

Seit Mitternacht ist Kelchsau von der Außenwelt abgeschnitten. Die Kelchsauer Landesstraße wurde am Ortsanfang zum Teil von der Kelchsauer Ache weggerissen. Auch die zweite Straße nach Kelchsau ist seit 1 Uhr wegen einer unterspülten Brücke nicht mehr passierbar.

Da in der Nacht noch das Kehlbachfest stattgefunden hatte, sind laut Angaben der Polizei noch etwa 80 auswärtige Besucher eingeschlossen. Die FFW Hopfgarten, sowie die Bergrettung versuchen derzeit eine Möglichkeit zu finden, diese Personen aus Kelchsau zu bringen.

3x Weber-Grill und 10x Just Spices Gewürzbox zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Auf der Strecke von Kelchsau nach Hopfgarten sind außerdem einige in die Kelchsauer Ache fließende Bäche übergetreten. Ab Streckenkilometer 2 ist diese bis auf Weiteres gesperrt.

Bäche in Westendorf und Itter traten über die Ufer

Westlich des Bahnhofes Westendorf wurde die Bahnunterführung auf der Brixentaler Bundesstraße überflutet. Ein Bach am Salvenberg wurde bei einem Sandauffangbecken verlegt und trat über. Wasser und Schlamm flossen über eine Wiese zur Brixentaler Bundesstraße, die in diesem Bereich zwischen 21.45 Uhr und 00.30 Uhr gesperrt wurde. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

In Itter trat der Grünholzbach über die Böschung. Ein Keller musste folglich von der FFW Itter ausgepumpt werden. Außerdem wurde wegen des hohen Wasserstandes der Brixentaler Ache ein Teil des Campingparks Schlossberg evakuiert und gesperrt.

Auch in Maurach am Achensee musste aufgrund eines Murenabgangs gegen 2 Uhr die Achensee Bundesstraße gesperrt werden. Der Campingplatz Schwarzenau wurde evakuiert.

Zivilschutzalarm in Kufstein, Felbertauernstraße gesperrt

Am späten Samstagabend wurde in Kufstein Zivilschutzalarm ausgelöst: „Bitte bleibt alle zu Hause! Versucht nicht eure Autos zu retten! Wenn Personen in Gefahr sind: bitte unter 122 anrufen !! Die Feuerwehr hat momentan keine Zeit überflutete Keller/ Tiefgaragen abzupumpen!", appellierte die Stadt in einem Facebook-Posting.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

„Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, sagte Elmar Rizzoli von der Landeseinsatzleitung. Weitere Informationen werden auf www.tirol.gv.at veröffentlicht.

Verhaltensempfehlungen des Landes: Beachten Sie die Anweisungen der Behörden.

Behindern Sie nicht die Sicherheitskräfte.

Halten Sie sich von Flussufern fern.

Benützen Sie keine Uferbegleitwege.

Halten Sie sich nicht auf Brücken auf, hoher Wellenschlag und Treibholz erhöhen die Gefahr

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Unterführungen.

Vermeiden Sie Freizeitaktivitäten im Freien.

Unternehmen Sie keine nicht notwendigen Fahrten, besonders nicht in der Nacht.

Achten Sie auf Sirenen: Ein drei-minütiger Ton warnt, bei unmittelbarer Gefahr gibt der Ton ein einminütiges Auf und Ab. Dann sollte man unbedingt höhere Lagen oder sichere Gebäudeteile aufsuchen.

Wenn der Zivilschutzalarm ausgelöst ist, erhält man Informationen über das Radio

📽️ Twitter-Video aus Kufstein

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Am Abend absolvierten die Feuerwehren in Kufstein bis Mitternacht rund 100 Einsätze alleine im Kufsteiner Stadtgebiet, wo das Wasser der Zulaufbäche des Inns bereits in die Straßen der Bezirkshauptstadt gelangte. Der Inn selbst sei derzeit noch kein Problem, hieß es von der Leitstelle Tirol. Die Einsatzkräfte seien aber im ganzen Bezirk Kufstein im Großeinsatz. Auch Söll könnte „ein zweiter Hotspot" werden. Zudem wurden Rettung und Bergrettung aktiviert, da die Ortschaften teilweise aufgrund von Vermurungen und verlegten Straßen nicht leicht erreichbar seien.

Wegen Vermurungsgefahr wurde in der Nacht die Felbertauernstraße zwischen Mautstelle und Hinterburg gesperrt. Wie lange diese aufrecht bleibt, war vorerst nicht bekannt.

Schon am Freitag warnte das Land: 60 bis 80 Millimeter Regen seien über das Wochenende in der Fläche möglich, punktuell auch 120 bis 150 Millimeter Niederschlag.

„Auf Grund der zu erwartenden Niederschlagsmengen ist in den besonders betroffenen Gebieten im Tiroler Unterland mit einem deutlichen Anstieg der Wasserführung in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis über den Bereich der Meldemarken zu rechnen. In den Schwerpunktgebieten der Brixentaler Ache und Kitzbüheler Ache sind je nach Niederschlagsintensität auch Hochwasserscheitel über eines 30-jährlichen Hochwassers nicht auszuschließen", erklärten Rizzoli und Georg Raffeiner vom Sachgebiet Hydrographie und Hydrologie des Landes.

Die Großache in St. Johann führte am Samstagnachmittag bereits viel Wasser. © ZOOM.TIROL

In St. Johann in Tirol sorgte die Freiwillige Feuerwehr am Samstagnachmittag bereits vor. Entlang der Großache wurde ein Hochwasserschutz aufgestellt. In Kelchsau war es zu einem kleineren Hangrutsch gekommen, in Aurach zu kleineren Wasserschäden. Im Bezirk Kitzbühel liefen Vorbereitungsmaßnahmen wie das Füllen von Sandsäcken.

Dramatische Situation in der Halleiner Altstadt

In Hallein kam es zu massiven Überschwemmungen. © APA

Nachdem eine Starkregenfront in weiten Teilen des Landes Salzburg in der Nacht auf Sonntag für Hochwasser und Erdrutsche gesorgt hat, konnte das Land Salzburg am Sonntagmorgen noch keine Entwarnung geben. Der Zivilschutzalarm in der Stadt Hallein, wo am Samstag die Altstadt überflutet wurde, blieb aufrecht. Es werden weitere starke Regenfälle erwartet. Damit verbunden kann es auch zu weiteren Überflutungen kommen, hieß es in einer Aussendung des Landes.

Am Sonntagmorgen lagen den Behörden noch keine Meldungen über verletzte oder vermisste Personen vor, berichtete das Land Salzburg in einer Aussendung. Der Katastrophenschutz der Bezirke stimmte sich mit den Einsatzkräften ab und verschaffte sich einen Überblick über die Gesamtlage. Landesweit waren seit Samstagabend 2.265 Personen von 60 Feuerwehren an 669 Stellen im Einsatz.

In Hallein verwandelte sich am Samstag der Kothbach in einen reißenden Fluss durch die Tennengauer Bezirkshauptstadt. Ein abgestellter Pkw wurde mitgerissen, das Wasser drang in mehrere Gebäude ein. Für Bewohner, die zunächst nicht in ihre Häuser konnten, wurde ein Notquartier eingerichtet. Wie hoch die Schäden in der Altstadt sind, ist momentan noch nicht abschätzbar.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

In Kuchl evakuierten die Einsatzkräfte nach einem Murenabgang drei Häuser. In Hallein und Mittersill wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich auch von den Dämmen der Fließgewässer fernzuhalten.

In Mittersill im Salzburger Pinzgau musste die Hubbrücke angehoben werden. Bereits am Nachmittag überschritt die Salzach die Warngrenze. In Lofer wurde ein Campingplatz vorsorglich evakuiert und die Personen, die in einem Zelt übernachteten in ein Notquartier in der Mittelschule Lofer gebracht. In Neukirchen am Großvenediger (Bezirk Zell am See) mussten in der Wiesensiedlung die Bewohner in den oberen Stockwerken bleiben.

© Ubimet

Laut Katastrophenschutz und dem Hydrographischen Dienst des Landes Salzburg wird der Regen noch bis mindestens Sonntagmittag anhalten, erst am Abend wird mit einer Entspannung der Lage gerechnet. Bis dahin wird die Bevölkerung gebeten, unnötige Fahrten und Spaziergänge zu vermeiden. Wasserabläufe sollten freigehalten, Kellerschächte abgedeckt und die Pegelstände im Auge behalten werden. Die Bevölkerung soll zudem die Hinweise und Warnungen der Behörden befolgen.

Murenabgänge und Überschwemmungen im Kärntner Seebachtal

Im Seebachtal in der Gemeinde Mallnitz in Kärnten haben sich am Samstagnachmittag mehrere Murenabgänge ereignet. Ein Hüttenwirtehepaar, das sich noch auf ihrer Hütte in 1338 Metern Seehöhe befand, habe daher nicht mehr ins Tal gelangen können und sei ausgeflogen worden, teilte die Polizei am Sonntag in der Früh mit. Weitere Personen oder Häuser seien nicht in Gefahr gewesen. Die Straße bzw. der Wanderweg in Richtung Stappitzer See - Schwußnerhütte seien gesperrt worden.

Zwei Tote im Hochwassergebiet in Oberbayern

Überflutete Straßen, Erdrutsche, evakuierte Häuser und möglicherweise zwei Todesopfer – nach starkem Regen hat der Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern am späten Samstagabend den Katastrophenfall ausgerufen. Es sei noch unklar, ob die zwei Todesopfer in Zusammenhang mit dem Hochwasser stehe, sagte die Sprecherin des Landratsamt Berchtesgadener Land, Alexandra Rothenbuchner. Auch in der Sächsischen Schweiz gingen gewaltige Regenmassen nieder.