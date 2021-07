60-Jähriger bei Forstunfall in Innervillgraten schwer verletzt

Innervillgraten – Ein 60-jähriger Mann war am Freitagmorgen gemeinsam mit einem 20- und einem 31-Jährigen oberhalb des so genannten „Klamperplatzes" mit Holzarbeiten beschäftigt. Mithilfe eines Seilkrans transportierten sie Baumstämme aus dem darunterliegenden, steilen Gelände auf den Forstweg. Die Position des Krans musste verändert werden, also klappten sie die seitliche Trittplattform hoch und fixierten sie mit dem dafür vorgesehenen Bügel.