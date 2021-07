Vor 12.000 Jahren kultiviert: Forscher fanden Ursprünge des Hanf-Anbaus

Lausanne – Der Hanfanbau hat seine frühesten Wurzeln wahrscheinlich im Nordwesten Chinas, wie ein internationales Team unter Leitung der Universität Lausanne herausgefunden hat. Alle heutigen Hanfsorten stammen demnach von einem einzigen Genpool ab. Lange Zeit wurde der Ursprung der unter anderem in der Medizin, in Textilien und als Droge verwendeten Pflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Cannabis sativa in Zentralasien vermutet.