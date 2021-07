Auto erschreckte Pferde in Ampass: Reiter wurde abgeworfen

Ampass – Ein Auto brachte am Freitagvormittag in Ampass zwei Pferde zum Scheuen. Ein 74-Jähriger ritt auf einem Waldweg und wollte zum nahegelegenen Reiterhof. Als er in Richtung Gemeindestraße abbiegen wollte, fuhr von hinten ein 30-Jähriger mit seinem Auto heran. Das Pferd scheute, der Reiter stürzte zu Boden und verletzte sich.