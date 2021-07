Innsbruck – Ein Autolenker fuhr am Freitagabend rückwärts aus einem Parkplatz in der Andechser Straße in Innsbruck. Dabei übersah der 25-Jährige einen Mofafahrer, der in dem Moment auf den Parkplatz zukam. Die Fahrzeuge kollidierten. Der 30-Jährige stürzte. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)