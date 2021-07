Mercedes-Benz S500 4Matic: Superiores auf vier Rädern

Hippach – Geht es um Luxuslimousinen, so ist Mercedes-Benz seit sieben Jahrzehnten die erste Adresse, und das ohne Umschweife. Seit 1951 verkauft die Sternmarke in diesem Segment ihre Produkte, beginnend mit dem Typ 220. Bis Ende 2020 verkauften die Schwaben weltweit mehr als vier Millionen S-Klassen, wobei ebendieser Begriff erst seit 1972 existiert. Allein die vorletzte, 2013 eingeführte Generation schaffte mehr als eine halbe Million beim Absatz. Und den Nachfolger gibt es seit wenigen Monaten, und der hat es wie schon die Vorgänger in sich. Mag das Design wenig überraschen, so tut es jedenfalls der Innenraum und die technische Bestückung.