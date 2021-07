Westbahntheater Innsbruck: Bester Orgasmus seit „Harry und Sally“

An der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Andrea Praxmarer als vielseitiger Roboter in „Das Geschenk“.

Innsbruck – Eine Spielstätte im Hinterhof, eine improvisierte Bühne Marke Eigenbau. Es braucht nicht viel für ein Theatererlebnis, wenn das Stück gut ist und die Schauspieler ihr Handwerk verstehen. Den Beweis für diese These tritt das Innsbrucker Westbahntheater mit seiner neuen Produktion an. Schauspieler Joseph Holzknecht liefert, einmal in anderer Rolle, die Textvorlage. „Das Geschenk“ heißt Holzknechts Tragikomödie. Gestern erfolgte deren Uraufführung in der Regie von Hans Danner. Die TT war tags zuvor bei der Generalprobe dabei.