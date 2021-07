Grundstein für neue serbisch-orthodoxe Kirche in Schwoich gelegt

Die serbisch-orthodoxe Pfarrgemeinde in Kufstein besteht bereits seit 2001. Die Gläubigen feiern derzeit ihre Gottesdienste im Pfarrzentrum Endach. Die Gemeinde zählt rund 600 Familien in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und im Zillertal, wie Jovanovic schätzt. In Fügen im Zillertal feiern die serbisch-orthodoxen Christen Gottesdienste in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.

Die neue Kirche ist wie die Gemeinde in Kufstein dem hl. Visarion von Erdelji geweiht. Der in Bosnien geborene Mönch Visarion war Mitte des 18. Jahrhunderts in Transsilvanien (heute Rumänien) ein lautstarker Vertreter der Orthodoxie, die sich gegen Annäherungstendenzen zur römisch-katholischen Kirche aussprach. Das brachte ihn in Konflikt mit den Habsburgern. Er wurde schließlich verhaftet und für 1744 ist sein Gefängnisaufenthalt in Kufstein dokumentiert. Es ist nicht geklärt, ob er dort ums Leben kam oder nochmals freikam.