Kunst-Stoff gegen Plastik-Berge: Umweltaktivisten ziehen durch Tirol

Innsbruck – Am Rücken der drei jungen Frauen, die gestern am Karwendelhaus in Scharnitz eintreffen, baumeln bunte Streifen aus Plastik. Sie sind verkleidet – als Korallenriff, Baum und Fisch. Die Kostümierten sind vergangenes Wochenende in München gestartet, wollen binnen 35 Tagen, die Alpen querend, nach Venedig wandern. Die Aktion soll auf die Gefahren des überbordenden Kunststoff-Verbrauchs hinweisen.