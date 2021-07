„Fit for 55": Widerstände gegen das EU-Klimapaket wachsen

Wien – Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer (WKÖ) kritisieren einzelne Punkte des am Mittwoch von der EU-Kommission präsentierten Klimapakets „Fit for 55“ heftig. Heizöl und Erdgas für Heizkessel sowie Benzin und Diesel für Kraftfahrzeuge sollen laut dem EU-Vorschlag in ein EU-weites Quotensystem in Form eines eigenen Emissionshandels einbezogen werden.